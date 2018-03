Lega e M5S si contendono i voti del Pd? I Dem rispondono: "I nostri voti non sono a disposizione"

Intanto è "guerra" per le vicepresidenze e i questori di Camera e Senato.

A Salvini mancano 50 voti, a Di Maio 90, entrambi temono che il rispettivo avversario vada a pescarli tra le fila del terzo incomodo, il Pd, e così mettono le mani avanti con battutine al vetriolo in cui si fanno reciprocamente dei sarcastici auguri. Ma stanno facendo i conti senza l'oste, che in questo caso sono proprio i Dem.

Il Pd, infatti, sembra compatto attorno alla decisione di non appoggiare né la Lega né il Movimento Cinque Stelle, ma fare opposizione pura. Tanto più che i pentastellati non stanno collaborando nella questione delle vicepresidenze e dei questori e per la prima volta si rischia che non ci sia nemmeno un questore dell'opposizione.

Gli uomini più in vista del Partito Democratico attuale, oggi si sono fatti sentire. Graziano Del Rio ha detto:

"I voti del Pd non sono a disposizione. Decidiamo noi"

Il segretario "reggente" Maurizio Martina è sulla stessa lunghezza d'onda:

"Il Partito Democratico di certo non parteciperà a nessun incontro sui programmi con altri in questi giorni. Noi attendiamo con rispetto prima di tutto le consultazioni del Presidente della Repubblica"

Stessa posizione del Presidente del Pd, Matteo Orfini, che twitta:

"Ragazzi, scusate se interrompo il vostro affettuoso corteggiamento... Ma coi voti del Pd non farete alcun governo perché i nostri parlamentari staranno all'opposizione. Buon proseguimento"

Il M5S vuole far passare questo atteggiamento del Pd come una ripicca per lo scontro che i Dem sanno avendo con loro sulla questione delle vicepresidenze e dei questori di Camera e Senato, ma gli esponenti del Pd più volte hanno detto, subito dopo le elezioni, che la loro intenzione era fare opposizione e basta e di non essere disponibili a trattative. Tanto più che la priorità del Pd ora è ritrovare il proprio elettorato e di certo non può farlo accordandosi con gli avversari politici.