Papa Francesco fa la lavanda dei piedi del Giovedì Santo a Regina Coeli

Di Lucia Resta giovedì 29 marzo 2018

Laverà i piedi anche a un buddista e due musulmani.

Papa Francesco in questi giorni è alle prese con le celebrazioni del Triduo pasquale. Questa mattina ha celebrato la messa nella Basilica vaticana, mentre nel pomeriggio andrà a Regina Coeli. Da quando è Pontefice, cioè da cinque anni, questa è la quarta volta che si reca in un carcere nel giorno del Giovedì Santo. Ricordiamo che il primo anno la Pasqua era già passata quando Bergoglio è stato eletto Papa. La sua è una consuetudine che arriva da lontano, perché anche a Buenos Aires, da arcivescovo, era solito recarsi nei luoghi di maggiore sofferenza in queste giornate.

Nei primi anni da Papa è stato prima a Casal del Marmo, poi a Rebibbia e poi a Paliano, mentre quest'ano ha scelto il più noto dei carceri romani, Regina Coeli. All'incontro con lui parteciperanno più di 600 persone, tra detenuti e personale carcerario. La maggior parte dei carcerati, tra il 60 e il 65%, sono persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Sono circa 60 le diverse nazionalità presenti nello storico carcere romano.

Oggi Papa Francesco prima celebrerà la messa nella rotonda del carcere, poi si recherà nell'infermeria e infine nella sezione ottava dove ci sono i detenuti che hanno bisogno di protezione in quanto hanno commesso reati particolari o sono testimoni di giustizia.

Per quanto riguarda la lavanda dei piedi, il cappellano del carcere don Vittorio Trani ha spiegato che il Papa va dai dodici detenuti scelti e si inchina come Cristo. Tra i dodici ci saranno anche due musulmani e un buddista, perché il Pontefice ci tiene a trasmettere un messaggio di fratellanza tra diverse religioni.

Questa è la quarta volta che un Papa fa visita a Regina Coeli: lo hanno fatto anche Giovanni XXIII nel 1958, Paolo VI nel 1964 e Giovanni Paolo II nel 2000. Anche la giornata di domani sarà molto impegnativa per il Pontefice che nel giorno del Venerdì Santo è atteso dalla Via Crucis. Nel pomeriggio celebrerà la Passione nella Basilica vaticana, poi la sera si sposterà al Colosseo e, appunto, nella Via Crucis che è stata preparata dagli studenti romani. Sabato sera, invece, la veglia Pasquale sarà celebrata nella Basilica vaticana e il Papa ha annunciato che battezzerà otto persone adulte che hanno scelto di cominciare la vita cristiana.