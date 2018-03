Inps: il 70% delle pensioni è sotto i 1000 euro

Di Stefano Capasso giovedì 29 marzo 2018

INPS: il 70,8% delle pensioni erogate per il settore privato, 12,8 milioni di assegni, sono inferiori a 1000 euro

Il numero delle pensioni erogate in Italia è pressoché stabile. L'osservatorio dell'Inps ha infatti quantificato in 17.886.623 il numero degli assegni erogati dall'ente, circa 140mila in meno rispetto all'inizio dell'anno 2017. A fronte di questa diminuzione del numero delle pensioni, pari a 200,5 miliardi di euro, c'è anche da registrare un aumento dell'1,57% per quanto riguarda la spesa complessiva. In buona sostanza, il numero di pensionati è diminuito ma la spesa sostenuta dall'Inps è leggermente aumentata.

Le pensioni di natura previdenziale sono 13,97 milioni, mentre sono 3,9 milioni le prestazioni assistenziali. Il 70,8% delle pensioni erogate per il settore privato sono inferiori ai 1000 euro, mentre prendendo in considerazione le sole donne la percentuale sale all'86,6%.

Le pensioni liquidate nel 2017 per il settore privato sono state 1.112.163; di queste il 49,7% sono state di natura assistenziale in larga parte relativa ad invalidità civili (507.177) a fronte dei 45.928 assegni sociali.

Nel 2017 si è registrato anche un significativo incremento delle pensioni anticipate per i lavoratori del settore privato; sono state infatti 160.142, con una crescita del 25,35% rispetto al 2016.