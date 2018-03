Consultazioni Mattarella: il calendario degli incontri

Di Lucia Resta giovedì 29 marzo 2018

L'appuntamento è per mercoledì 4 aprile.

Mercoledì 4 aprile 2018 cominceranno le consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le forze politiche e la discussione è ovviamente la formazione del nuovo governo. Da quanto sostengono i quirinalisti, l'intenzione del Capo dello Stato sarebbe quella di fare un primo giro di incontri entro due giorni, massimo due giorni e mezzo e concludere dunque entro venerdì mattina 6 aprile, poi eventualmente procedere a un nuovo giro di consultazioni.

I partiti principali si presenteranno non solo con i capigruppo di Camera e Senato, ma anche con i loro leader, quindi, ovviamente, la delegazione del Movimento Cinque Stelle sarà guidata da Luigi Di Maio, quella della Lega da Matteo Salvini. A proposito, la coalizione di centrodestra si presenta con i partiti separati, quindi oltre ai leghisti ci saranno Fratelli d'Italia capeggiati da Giorgia Meloni e Forza Italia, la cui delegazione sarà molto probabilmente guidata proprio da Silvio Berlusconi, che già si era presentato davanti a Mattarella nel 2016 quando ci fu la crisi del governo di Matteo Renzi. Quest'ultimo, invece, molto probabilmente non ci sarà e al suo posto dovrebbe essere il vice-segretario reggente Maurizio Martina ad accompagnare i capigruppo del Pd. Per il Movimento Cinque Stelle non ci sarà Beppe Grillo, che lascerà dunque fare tutto a Luigi Di Maio.

Le consultazioni cominceranno però con gli incontri con il Presidente emerito Giorgio Napolitano e poi con i neo-eletti Presidenti di Senato e Camera Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico. I gruppi parlamentari e i partiti sfileranno in ordine decrescente di seggi e consenso ottenuto alle elezioni, quindi il M5S che è il partito di maggioranza relativa sarà l'ultimo a essere consultato da Mattarella.

Foto © Quirinale