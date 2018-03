Matteo Renzi: "Cinque Stelle e Centrodestra si metteranno d'accordo, prima o poi"

Di Lucia Resta giovedì 29 marzo 2018

"Stanno facendo accordi in tutti i passaggi istituzionali".

Matteo Renzi in questa legislatura ha detto che vuole restare da parte e pensare a fare solo il senatore, ma intanto continua a dialogare con i suoi elettori attraverso le e-news e in quella di oggi, giovedì 29 marzo 2018, non risparmia frecciatine ai suoi avversari politici. In particolare in un passaggio scrive:

"La situazione politica è chiara: il PD starà all’opposizione. E stando all’opposizione potrà dare un aiuto al Paese portando un clima di civiltà e rispetto del Governo che nei nostri confronti purtroppo non c’è stato. L’opposizione si può fare bene, come spiega splendidamente Pierluigi Castagnetti, e può farci bene, molto bene"

Il discorso di Castagnetti cui fa riferimento è questo:



Ma la parte più interessante è quella su Movimento Cinque Stelle e Centrodestra:

"Chi ha vinto le elezioni si metterà d’accordo, prima o poi: del resto Cinque Stelle e Centrodestra stanno facendo accordi in tutti i passaggi istituzionali. Quando eravamo al Governo noi questa fase delicata della democrazia parlamentare si chiamava 'accaparramento di poltrone'. Ora che c’è un accordo che va da Berlusconi a Di Maio, passando per Salvini, per i centristi, per la Meloni (cinque forze, un nuovo pentapartito) si chiama 'rappresentanza istituzionale'”

Proprio contro i pentastellati Renzi insiste:

"Quelli che quando c’eravamo noi gridavano nei talk contro gli inciuci, oggi vanno in TV a spiegare la necessità degli accordi che smentivano con forza prima delle elezioni. Guardiamo il positivo, amici. Il vocabolario della politica migliora: si passa dagli insulti ai toni istituzionali. E nelle aule del Parlamento il clima è molto più tranquillo"

Renzi conclude ribadendo quali sono le idee del Pd, diverse da quelle degli "estremisti" e dei "popolisti" e contrappone l'Europa agli accordi con Farage o Le Pen, la scienza alle teorie antivacciniste, il lavoro contro l'assistenzialismo del reddito di cittadinanza e l'abbassamento delle tasse contro la flat tax.