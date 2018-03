Elezioni amministrative 2018: Minniti annuncia le date ufficiali

Di Mirko Nicolino venerdì 30 marzo 2018

Le elezioni amministrative 2018 si terranno il prossimo 10 giugno: lo ha annunciato il Ministro dell’Interno, Marco Minniti, che ha ufficializzato anche la data dei ballottaggi

Elezioni amministrative 2018, il ministro dell’Interno, Marco Minniti, ha ufficializzato le date delle consultazioni di quest’anno a causa della naturale scadenza dei rispettivi mandati. Si andrà alle urne il prossimo 10 giugno, mentre il 24, ossia due settimane dopo, si terranno gli eventuali ballottaggi.

Le elezioni amministrative 2018 riguarderanno il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali in ben 762 centri italiani, di 20 sono città capoluogo di provincia e una capoluogo di regione. Tra i comuni più importanti che saranno chiamati ad eleggere i nuovi sindaci ci sono Brescia, Catania, Messina, Siracusa, Terni e Vicenza.

Nel caso in cui al primo turno nessun candidato sindaco dovesse raggiungere la maggioranza assoluta dei voti, ossia il 50% più 1 degli aventi diritto, si andrà al ballottaggio dopo due settimane. In quel caso, sarà eletto a primo cittadino il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Il ballottaggio, comunque, è previsto solamente nei comuni che hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Si voterà per la prima volta, invece, in 17 comuni che sono stati istituiti proprio in quest’anno, mediante la fusione amministrativa di più centri. Il comune più piccolo in cui si andrà alle urne è quello di Castelmagno (CN). Alla data dell’ultima rilevazione demografica Istat, ossia il 31 dicembre 2016, il centro conta solo 62 abitanti.

Prima delle consultazioni amministrative del 10 giugno, però, vi sono altri appuntamenti:

il 29 aprile si voterà in 19 Comuni del Friuli Venezia Giulia (Regione a Statuto speciale);

il 20 maggio si voterà in un Comune della Valle d’Aosta;

il 27 maggio si voterà in due Comuni del Trentino Alto Adige.

Elezioni amministrative 2018: dove si vota

Ancona (capoluogo di Regione e di Provincia)

Anzio

Avellino

Barletta

Brescia

Brugherio

Brindisi

Campi Bisenzio

Castellammare di Stabia

Catania

Cinisello Balsamo

Comiso

Conversano

Formia

Iglesias

Imola

Imperia

Isernia

Ivrea

Massa

Messina

Modica

Monopoli

Piazza Armerina

Pisa

Pomezia

Ragusa

Salsomaggiore Terme

San Donà di Piave

Sestri Levante

Siena

Siracusa

Sondrio

Spoleto

Teramo

Terni

Torre del Greco

Trapani

Treviso

Udine

Valtournanche

Velletri

Vicenza

Viterbo