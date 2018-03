Governo, Salvini: "Con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua. Stiamo ragionando"

Di Lucia Resta venerdì 30 marzo 2018

Per il leader del Carroccio Pasqua a Ischia.

Matteo Salvini oggi è arrivato a Ischia con la compagna Elisa Isoardi e il suo cagnolino. Trascorrerà lì le brevi vacanze di Pasqua, ma ovviamente ha i giornalisti al seguito e già appena arrivato ha parlato con loro. Il tema da affrontare è sempre lo stesso: il dialogo con il Movimento Cinque Stelle in vista delle consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si svolgono il 4 e 5 aprile.

Salvini ha detto:

"La settimana prossima si comincia a costruire un governo. Sono pronto, la Lega è pronta, il centrodestra che ha vinto le elezioni è pronto, sono pronto a incontrare tutti a partire dai 5 Stelle. Con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua. Con i 5 stelle stiamo ragionando, se poi questo ragionamento andrà lontano o si fermerà non sono in grado di dirlo adesso"

E sui numeri per la maggioranza che ancora non ci sono (il Centrodestra ha bisogno di 50 voti "esterni", il M5S di 90), ha spiegato:

"Adesso i numeri non ci sono, tra qualche giorno speriamo che ci siano. Intanto i lavori del Parlamento sono iniziati senza settimane di attesa e senza litigi, grazie al ruolo di mediazione svolto dalla Lega. Speriamo di fare lo stesso per il governo"

Gli è stato chiesto se vuole essere lui il Premier e ha ripetuto quanto detto già nei giorni scorsi ossia che sì, la sua ambizione è di essere Presidente del Consiglio, ma "non è una pregiudiziale", l'importante sono "le cose da fare", i progetti e per questo con gli altri partiti vuole discutere degli argomenti del programma del Centrodestra, vuole parlare di tasse, lavoro, sicurezza e in particolare dell'abolizione delle legge Fornero, dell'abbassamento delle tasse e del blocco dell'immigrazione.

Salvini ha oggi visitato la zona rossa di Casamicciola, che dal 21 agosto 2017 è interdetta a causa di una violenta scossa di terremoto e ha detto: