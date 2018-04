Salvini: con noi al governo via le sanzioni alla Russia

Di Renato Marino lunedì 2 aprile 2018

Salvini in questa sua "difesa pro Putin" sposa le parole del presidente di Confindustria Russia, intervistato dal quotidiano "Libero".

Tra i propositi del Matteo Salvini "di governo", aspirante premier o ministro di peso del nuovo esecutivo, c’è anche quello di togliere le sanzioni economico-commerciali imposte alla Russia da Stati Uniti e altri paesi europei dopo che Mosca è stata accusata di aver orchestrato l’avvelenamento della spia russa Sergej Skripal e di sua figlia, in Inghilterra.

Secondo Salvini le sanzioni alla Russia stanno causando "un danno incalcolabile all'economia italiana". In vacanza a Ischia con la fidanzata Elisa Isoardi il segretario della Lega affida a un tweet la sua posizione sulla vicenda corredando il post con una intervista al presidente di Confindustria Russia:

"Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russa: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana!”

Secondo Ferlenghi se la politica non ricuce lo strappo diplomatico con il presidente russo Vladimir Putin l’Italia è destinata a perdere ulteriori quote di mercato, cedendo ancora terreno a Germania e Cina.

Sul fronte governo prossimo venturo, domani è il primo giorno di consultazioni con le alte cariche istituzionali prima e le forze politiche poi che si saliranno al Quirinale, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Capo dello Stato accoglierà alle 10:30 il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (FI) sarà poi la volta del presidente di Montecitorio Roberto Fico (M5S) e quindi del presidente emerito della Repubblica e senatore di diritto e a vita Giorgio Napolitano.

Dalle 16:00 in poi Mattarella vedrà i gruppi parlamentari di Senato e Camera, iniziando da quelli più piccoli, per chiudere poi le consultazioni (o almeno questo primo giro) giorno 5 aprile con il Movimento 5 Stelle atteso al Colle per le 16:30.