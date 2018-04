Israele, intesa con l'ONU: 16mila migranti saranno mandati in Italia, Germania e Canada

Di Daniele Particelli lunedì 2 aprile 2018

Nel corso dei prossimi cinque anni circa 16mila richiedenti asilo saranno trasferiti in Italia, Canada e Germania.

Il governo di Israele ha raggiunto un accordo con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) sul destino di circa 16mila richiedenti asilo giunti da diversi Paesi africani e attualmente ospitati proprio in Israele.

L'accordo, che va a cancellare il contestato piano di rimpatrio voluto dal governo di Benjamin Netanyahu, prevede che nel corso dei prossimi cinque anni quei 16mila richiedenti asilo vengano trasferiti in vari Paesi occidentali, la maggior parte tra Italia, Germania e Canada. Altri 16mila richiedenti asilo, invece, potranno ottenere la residenza in Israele.

L'accordo è stato annunciato oggi, all'indomani dell'avvio della deportazione bloccata dalla Corte Suprema di Israele. Il premier Benjamin Netanyahu lo ha definito "senza precedenti" e ha ribadito in conferenza stampa che per ogni migrante che sarà trasferito all'estero, uno otterrà la cittadinanza israeliana.

Italia, Germania e Canada, così come gli altri Paesi presi in considerazione dall'accordo, non hanno ancora confermato la propria adesione.