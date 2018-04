Consultazioni oggi, diretta dal Quirinale: gli incontri di Mattarella

Di Lucia Resta mercoledì 4 aprile 2018

Al Presidente della Repubblica il duro compito di scegliere un Premier.

Ore 11:46 - Il Presidente della Camera Roberto Fico ha appena terminato il suo colloquio con Sergio Mattarella. Uscendo si è fermato davanti ai giornalisti solo per dire "Buongiorno e buon lavoro a tutti", non sono previsti infatti discorsi né conferenze stampa per la seconda e terza carica dello Stato. Tra poco toccherà a Giorgio Napolitano.

Ore 11:13 - La Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati è andata via senza rilasciare dichiarazioni, nel frattempo è appena arrivato a piedi al Quirinale il Presidente della Camera Roberto Fico. Il primo colloquio è durato una quarantina di minuti.

Aggiornamento ore 11:12 - Il Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati è appena uscito dallo Studio alla Vetrata. Né lei, né Roberto Fico e Giorgio Napolitano dovrebbero rilasciare dichiarazioni.

Il Programma delle Consultazioni 4-5 aprile 2018

Al Quirinale sono state avviate oggi, mercoledì 4 aprile 2018, le consultazioni tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le altre personalità e forze politiche per arrivare, si spera, alla formazione di un governo.

Il Capo dello Stato incontrerà in questa prima giornata il Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati (dalle ore 10:30), a seguire il Presidente della Camera Roberto Fico (dalle ore 11:30), poi il Presidente emerito e senatore a vita Giorgio Napolitano (ore 12:30). Dopo la pausa pranzo riprenderà alle ore 16 con il Gruppo "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato (ore 16) seguito dal Gruppo Misto del Senato (ore 16:45), poi il Gruppo Misto della Camera (ore 17:30) e in chiusura di giornata i gruppi di Fratelli d'Italia di Camera e Senato (ore 18:30).

Giovedì 4 aprile toccherà al Partito Democratico alle ore 10, a Forza Italia alle 11, alla Lega alle 12 e al Movimento 5 Stelle alle 16:30. Tutte queste forze politiche si presenteranno con i gruppi di Camera e Senato.

È diffusa l'opinione che questo sia solo un primo giro di consultazioni e che molto probabilmente ne servirà almeno un altro prima che Mattarella giunga effettivamente a conferire a qualcuno un mandato esplorativo o un pre-incarico (qui tutti gli scenari possibili).

Gli incontri tra il Capo dello Stato e i rappresentati delle forze politiche avvengono nello Studio alla Vetrata del Quirinale, tutti sono attesi fuori da quella sala dai giornalisti per un breve discorso dopo l'incontro con Mattarella. Nel video qui in alto, reso disponibile dal Quirinale, potete vedere la diretta streaming. Ovviamente non sono gli incontri a essere trasmessi in diretta, ma i discorsi successivi nella Loggia d'Onore. Tutte le riprese però sono live. In questo post vi aggiorneremo su tutte le dichiarazioni che saranno rilasciate.

Foto e Video © Quirinale