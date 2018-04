Consultazioni: Fico arriva a piedi al Quirinale e incrocia la Casellati in auto blu [VIDEO]

Di Mirko Nicolino mercoledì 4 aprile 2018

Iniziate le consultazioni di Sergio Mattarella: il presidente della Camera, Roberto Fico, arriva a piedi ed incrocia il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che va via in auto blu

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avviato l’iter delle consultazioni (CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA) che dovrebbe portare alla formazione del nuovo governo. I primi ad essere ricevuti al Quirinale sono stati i due presidenti delle Camere, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico. Il presidente del Senato subito dopo il colloqui con il Capo dello Stato, è andata via dribblando i giornalisti e correndo a bordo della sua auto blu. Proprio in quel momento, invece, arrivava al Quirinale il presidente della Camera, rigorosamente a piedi: una differenza simbolica importante che non è sfuggita ai più.

A differenza della Casellati, inoltre, subito dopo aver parlato con Mattarella, Roberto Fico si è fermato davanti ai giornalisti per qualche secondo: "Buongiorno e buon lavoro a tutti", ha detto il presidente della Camera, prima lasciare il Quirinale esattamente come vi era arrivato. A ruota, come da programma delle consultazioni, è toccato al presidente emerito e senatore a vita Giorgio Napolitano.