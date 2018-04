Brasile, l'ex presidente Lula andrà in carcere

Di Daniele Particelli giovedì 5 aprile 2018

In appello la pena era stata portata da 9 anni e mezzo a 12 anni di carcere.

Si apriranno presto le porte del carcere per l'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, condannato 12 anni per corruzione, accusato di aver incassato fino a 3,7 milioni di reais (circa un milione di euro) da parte della Oas, un’impresa edile coinvolta nello scandalo Petrobras.

Questa mattina, con 6 voti a favore e 5 contrari, i giudici della Corte Suprema del Brasile hanno respinto la richiesta di habeas corpus presentata dal collegio difensivo dell'ex Presidente, stabilendo di fatto che Lula dovrà iniziare a scontare la pena in attesa della sentenza d'appello che potrebbe arrivare tra circa 8 mesi.

L'arresto non sarà comunque immediato. Il 72enne resterà in libertà fino a quando non verranno completate tutte le procedure burocratiche per il suo arresto.

Ad oggi, a 6 mesi dalle elezioni generali brasiliane, in programma per il mese di ottobre 2018, Lula risulta ancora molto apprezzato nei sondaggi e il Partito dei Lavoratori da lui fondato negli anni '80, ha annunciato che quella odierna è una "tragica giornata per la democrazia e per il Brasile".

Lula era stato condannato a 9 anni e mezzo di carcere nel luglio dello scorso anno, ma a gennaio il processo d'appello si è era concluso a sfavore dell'ex Presidente, che si è così visto aumentare la pena a 12 anni di carcere.