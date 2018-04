Sondaggi politici: governo Lega-M5S il più quotato, gradimento Salvini al 40%

Di Mirko Nicolino venerdì 6 aprile 2018

Secondo gli ultimi sondaggi Swg, per gli elettori ci vorrà un altro mese prima che si possa ad arrivare ad un nuovo governo, salgono le quotazioni dell’esecutivo Lega-M5S, al 10% un possibile governo PD-M5S

Sondaggi politici: gli italiani non credono che le consultazioni porteranno a breve la formazione di un nuovo governo. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio condotto da Swg, "Verso un nuovo governo": secondo gli elettori ci vorrà almeno un mese prima che il quadro politico sia meglio delineato, nonostante siano già passati oltre 30 giorni dalle elezioni del 4 marzo. Salgono le quotazioni di un governo a guida Lega-M5S: dal 38% di marzo, questa soluzione è salita al 44% ed è auspicata dal 61% dei sostenitori della Lega e dal 67% dei grillini. Tra le fila dei votanti Forza Italia, il sostegno ad un eventuale governo Lega-M5S sale dal 18% al 46%.

Nessun cambiamento sostanziale tra gli elettori del PD, di cui solo il 20% sosterrebbe un’ipotesi di governo Salvini-Di Maio. Dietro a questa ipotesi, secondo gli italiani vi sarebbe una soluzione istituzionale (38%), una sorta di governo del presidente. Un’ipotesi di governo centrodestra-M5S è quotata al 28%, mentre un esecutivo PD-M5S non trova oltre il 10% dei consensi. Quanto ai leader, viene promosso a pieni voti Matteo Salvini, leader della Lega che sale al 40% di gradimento, seguito da Luigi Di Maio (M5S) con il 35%. “Terza in classifica - si legge ancora nel sondaggio SWG - Giorgia Meloni, con il 22%, mentre performano meno Silvio Berlusconi e Maurizio Martina (entrambi al 17%)”. All’ultimo posto troviamo l’ex presidente del Senato, Pietro Grasso, che raccoglie il 6% dei consensi.

Sondaggi politici: gli italiani vogliono il dialogo tra partiti

Secondo quanto emerge dalle interviste, agli italiani piace l’atteggiamento di Matteo Salvini, leader della Lega, che propone il dialogo con tutte le forze in campo, mentre pagano dazio quelli che impongono paletti per le discussioni. “Il messaggio del Paese è chiaro: fate un governo. Fatelo bene. Ma non mettete avanti gli interessi di partito a quelli del Paese”, è la conclusione cui arriva il sondaggio SWG.