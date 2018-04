Centrodestra, Berlusconi convoca un nuovo vertice per domenica 8 aprile

Di Lucia Resta sabato 7 aprile 2018

Molto probabilmente Berlusconi, Meloni e Salvini si incontreranno ad Arcore.

Domenica 8 aprile 2018 i leader dei principali partiti del Centrodestra si riuniranno di nuovo, questa volta molto probabilmente ad Arcore, in vista delle nuove consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ci saranno la prossima settimana.

A lanciare l'idea di una nuova riunione è stata Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e la sua proposta è stata subito accolta da Silvio Berlusconi che, come ha già fatto a Roma con Palazzo Grazioli, metterà a disposizione la sua residenza lombarda per il meeting al quale, ovviamente, non mancherà Matteo Salvini, il Premier proposto dal Centrodestra in virtù del maggior numero di voti presi dalla Lega rispetto a Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Ricordiamo che proprio Salvini ieri ha annunciato che il Centrodestra si presenterà unito alle prossime consultazioni. A differenza degli incontri del 4 e 5 aprile, infatti, in cui Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega si sono presentati con le proprie delegazioni separatamente, questa volta i tre leader andranno tutti insieme da Mattarella.

Intanto oggi Salvini ha twittato:

"Se l'Unione Europea chiederà ancora sacrifici, precarietà e tagli, la risposta del governo Salvini sarà NO GRAZIE. Prima il benessere degli italiani, poi le regole europee"

Tutto questo mentre, a margine del Workshop Ambrosetti, il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis ha detto:

"Ci aspettiamo che l'Italia migliori strutturalmente il suo budget dello 0,3% del Pil, le valutazioni verranno fatte all'inizio del prossimo semestre. Il governo, attualmente in carica per la gestione corrente, presenterà un Def fondato su uno scenario politico immutato, il nuovo esecutivo potrà preparare nuovo approccio"

