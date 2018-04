Siria, attacco chimico a Duma: almeno 70 morti

Di Daniele Particelli domenica 8 aprile 2018

Il bilancio è ancora provvisorio.

Almeno 70 persone hanno perso la vita in un sospetto attacco chimico nella città siriana di Duma, l’ultima roccaforte dei ribelli nella regione di Ghouta orientale. A riferirlo sono stati i medici e i soccorritori giunti sul posto subito dopo, secondo i quali il numero delle vittime è destinato a salire nelle prossime ore.

Il governo siriano ha prontamente respinto ogni addebito, definendo le notizie dell’attacco chimico come una pura invenzione. Al momento non ci sono organi indipendenti in grado di fare una verifica, ma le immagini diffuse da chi è intervenuto sul posto lasciano poco spazio a dubbi.

Secondo quanto riferiscono i locali, una bomba contenente il gas nervino Sarin sarebbe stata lanciata da un elicottero, ma anche su questo aspetto non ci sono conferme ufficiali.

L’ente statunitense Union of Medical Relief Organization, impegnata nel fornire supporto agli ospedali siriani, ha confermato alla BBC il bilancio provvisorio di 70 morti, ma ha precisato che a causa dei continui bombardamenti, non è semplice recarsi nell’area coinvolta per prestare soccorso e per questo motivo molte altre persone rimaste uccise saranno recuperare solo nelle prossime ore.