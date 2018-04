Matteo Salvini: “Nessuna intesa col PD. Possibilità concreta di governo con M5S”

Di Daniele Particelli domenica 8 aprile 2018

"Voglio dirlo chiaro: si scordino di fare un governo con il Pd. Se c’è un tentativo da fare, è con i 5 Stelle"

Nel giorno del nuovo vertice del centrodestra voluto da Silvio Berlusconi, il leader della Lega Matteo Salvini ha rilasciato un’intervista al Corriere Della Sera in cui, tra le altre cose, ha spiegato che non c’è alcuna possibilità di provare a fare un accordo col Partito Democratico per la formazione del nuovo governo, anche se da Silvio Berlusconi era arriva qualche apertura.

Salvini è categorico:

Ho visto che anche Renato Brunetta continua a tirare fuori questa storia. Voglio dirlo chiaro: si scordino di fare un governo con il Pd. Se c’è un tentativo da fare, è con i 5 Stelle. Ma guardi che non è una mia fissazione, ma una cosa ovvia. […] De voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il mondo del lavoro e la scuola ed espellere gli immigrati clandestini, con chi dovrei fare queste cose? Con quelli che ci hanno portato fino a qui? Invidio Di Maio per la sua fantasia, ma credo che non sarebbe serio. E neanche possibile.

Il centrodestra ha annunciato di voler andare in modo compatto alle prossime consultazioni, ma sembra difficile riuscire a trovare un punto di accordo: Salvini è pronto a lavorare col Movimento 5 Stelle, Berlusconi sembra più propenso ad aprire al PD e ha categoricamente escluso di collaborare coi 5 Stelle, che dal canto loro non hanno nessuna intenzione di scendere a patti con Berlusconi.

Eppure, interpellato sulla possibilità che si torni al voto, il leader di Lega si dice convinto di un possibile governo insieme al Movimento 5 Stelle:

Credo che al di là delle chiacchiere di questi giorni, ci sia una possibilità concreta di costruire il governo tra centrodestra e 5 Stelle […] Oggi con gli alleati dobbiamo mettere nero su bianco i 10 punti del nostro programma. Sulla base di quelli, le distanze dai 5 Stelle sono molto meno di quelle che si pensi. Poi, certo: se Di Maio continua a dire che non vuole Berlusconi... Oggi, quasi tutti hanno il terrore di tornare al voto: io questo problema non ce l’ho.

Il vertice del centrodestra, come anticipato ieri, si terrà oggi ad Arcore, residenza di Silvio Berlusconi in Lombardia.