M5S, Di Maio risponde a Salvini: “Da Arcore non può partire alcun cambiamento”

Di Daniele Particelli domenica 8 aprile 2018

"Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi, ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento"

La replica di Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle alle parole di Matteo Salvini nell’intervista rilasciata al Corriere Della Sera non si è fatta attendere. Se il leader della Lega ha ribadito oggi che l’unico governo possibile è quello con M5S, Di Maio sembra aver escluso quella possibilità, almeno fino a quando Silvio Berlusconi sarà coinvolto nel progetto.

Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi, ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento.

Il riferimento è al vertice del centrodestra in programma per oggi ad Arcore. Da lì, secondo Di Maio, non potrà scaturire alcuna novità, ma soltanto “un governo-ammucchiata”. Il leader di M5S, intervenuto nel corso di un’iniziativa del Movimento in Valle d’Aosta in vista delle elezioni regionali del 20 maggio prossimo, ha quindi confermato che non ci sarà nessun governo con la Lega se quest’ultima continuerà a rimanere alleata con Berlusconi.

Per noi questo film non esiste. Se la Lega è interessata al cambiamento vengano al tavolo e mettiamoci al lavoro per l'Italia.