Vertice M5S, Beppe Grillo: "Succederà tutto e sarà una cosa meravigliosa"

Di Lucia Resta domenica 8 aprile 2018

Grillo, Di Maio, Casaleggio e Taverna hanno pranzato insieme a Settimo Vittone.

Mentre ad Arcore si è riunito il Centrodestra, anche il Movimento Cinque Stelle oggi ha tenuto una specie di vertice, anche se non "ufficiale". C'è stato un pranzo informale tra Beppe Grillo, Luigi Di Maio, Davide Casaleggio e Paola Taverna a Settimo Vittone, nella villa dei Casaleggio.

Grillo era di ritorno da Zurigo, dove ha tenuto uno dei suoi show comici, e ha raggiunto i suoi amici pentastellati nel paesino vicino a Ivrea, dove ieri si è svolta la seconda edizione del Sum in onore di Gianroberto Casaleggio. E da Settimo Vittone Di Maio oggi ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Grillo e Casaleggio, ma con molta altra gente alle loro spalle, inclusi Paola Taverna, Giancarlo Cancelleri, Massimo Bugani, Enrica Sabatini.

Proprio Bugani ha detto che il clima è stato "sereno, serenissimo". Ci sono state anche grigliate e partite a calcio balilla. In tutto la "scampagnata" è durata tre ore. Grillo, Casaleggio e Di Maio non si vedevano di persona dal giorno successivo alle elezioni ed è lecito pensare che oggi abbiano parlato delle prossime consultazioni con il Presidente Sergio Mattarella e soprattutto delle prossime mosse da fare nei rapporti con Lega e Pd, i partiti a cui Di Maio ha proposto di collaborare per un "contratto di governo".

Beppe Grillo, andando via, ha ovviamente trovato i giornalisti ad aspettarlo e se l'è cavata solo con qualche battuta:

"Rilassatevi, andiamo a destra, andiamo a sinistra, sembrate Gianni e Pinotto..."

poi ha aggiunto:

"Succederà tutto e sarà una cosa meravigliosa, l'Italia è un Paese straordinario"

Con evidente riferimento al M5S al governo e a Di Maio Premier.