Elezioni Ungheria: Orbán rivince le elezioni, è al terzo mandato consecutivo

Di Mirko Nicolino lunedì 9 aprile 2018

Viktor Orbán vince nuovamente le elezioni in Ungheria e si appresta ad iniziare il suo terzo mandato: il leader nazionalconservatore e sovranista avrebbe ottenuto il 49,5% dei voti

Ungheria - I dati sono ancora provvisori, ma c’è una certezza: Viktor Orbán sarà premier per il terzo mandato consecutivo. Il leader nazionalconservatore e sovranista si attesterebbe infatti al 49,5% dei consensi, una percentuale che si traduce nella maggioranza assoluta dei seggi, anche se probabilmente non avrà la maggioranza dei due seggi che gli consentirebbe di proseguire quella politica ispirata senza tante mezze misure a quella di Putin (Russia) ed Erdogan (Turchia). Questo il primo commento a caldo di Orbán: "Questa è una vittoria decisiva, in futuro saremo in grado di difendere la nostra madrepatria".