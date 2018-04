USA-Corea Del Nord, Kim Jong-un è pronto a parlare di denuclearizzazione

Di Daniele Particelli lunedì 9 aprile 2018

L'incontro sarebbe il primo in assoluto tra un presidente USA e un leader della Corea Del Nord

L’incontro tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il Presidente USA Donald Trump sembra sempre più vicino. Da settimane, lo confermano fonti officiali del governo USA, sono in corso contatti diretti tra i due Paesi e membri dell’intelligence dei rispettivi governi si sono già incontrati in territorio neutro proprio per definire i dettagli di questo atteso faccia a faccia che potrebbe avvenire già nel mese di maggio.

La Corea Del Nord aveva già fatto sapere alla Corea Del Sud di essere pronta a parlare di denuclearizzazione, ma adesso questo sarebbe stato confermato per la prima volta anche al governo statunitense da ufficiali nordcoreani.

I dettagli di questo summit - si tratterebbe della primo incontro in assoluto tra un Presidente USA e un leader della Corea Del Nord - sono ancora avvolti dal più fitto mistero: data e luogo non sono stati resi noti e non è certo che siano già noti anche ai diretti interessati.

Dopo anni di insulti e minacce più o meno velate, le trattative sembrano aver preso finalmente una piega diplomatica che potrebbe portare a un risultato concreto. Ad oggi, lo ribadiamo, la Corea Del Nord non ha confermato pubblicamente l’incontro col Presidente USA, ma una conferma ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.