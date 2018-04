Di Maio risponde a Salvini: "C'è lo 0% di possibilità di un Governo M5S-Berlusconi"

Di Stefano Capasso lunedì 9 aprile 2018

Luigi Di Maio ha risposto a Salvini attraverso Twitter, escludendo qualsiasi accordo tra il Movimento 5 Stelle e il centrodestra con Berlusconi

Non si è fatta attendere la risposta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini: "C'è lo 0% di possibilità che il MoVimento 5 Stelle vada al governo con Berlusconi e con l'ammucchiata di centrodestra". Il leader della Lega pochi minuti fa aveva parlato di un "51% di possibilità" di arrivare ad un accordo per formare un Governo con il Movimento 5 Stelle e il centrodestra al completo. Salvini era evidentemente convinto che ci fossero dei margini di trattativa, che però Di Maio non intravede neanche lontanamente.

La condizione posta dai 5 Stelle è sempre la stessa: scaricare Silvio Berlusconi. La Lega, al momento, non è pronta a farlo anche perché è consapevole del fatto che, in caso di imminenti elezioni anticipate, vedrebbe accrescere il proprio consenso proprio in ragione di un travaso di voti interno al centrodestra. A Salvini, in questo momento, non conviene rompere alcuna alleanza. A Di Maio, al tempo stesso, non conviene per ragioni di immagine andare al Governo con Berlusconi.

E al PD cosa converrebbe? Al momento la maggioranza dei parlamentari è ferma sulla decisione di andare all'opposizione. Tradotto: presto si tornerà al voto e, teoricamente, potrebbe non cambiare nulla di realmente rilevante. Anzi, qualcosa potrebbe cambiare: potrebbe diventare inevitabile un nuovo Governo di larghissime intese per "salvare l'Italia". E in fondo, forse, è proprio questo l'obiettivo dei partiti "tradizionali".