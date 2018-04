Camera, Fico avvia l'istruttoria sui vitalizi per gli ex parlamentari

lunedì 9 aprile 2018

Intanto via libera alla formazione del gruppo LeU anche se ha solo 14 deputati.

Una delle prime iniziative di Roberto Fico nel suo nuovo ruolo di Presidente della Camera è stato quello di dare il mandato al Collegio dei Questori di avviare un'istruttoria e predisporre una proposta sui vitalizi degli ex parlamentari. È stato il questore anziano di Montecitorio Riccardo Fraccaro (anch'egli del Movimento Cinque Stelle) a spiegarlo oggi dopo la riunione dell'Ufficio di Presidenza:

"Entro 15 giorni presenteremo una proposta sulla conversione dei vitalizi degli ex parlamentari al sistema contributivo. La mia intenzione è di procedere con una delibera dell'Ufficio di presidenza"

Procedendo con una delibera i tempi si restringerebbero notevolmente rispetto a una proposta di legge.

L'Ufficio di Presidenza oggi ha preso anche altre decisioni importanti. Prima di tutto ha dato il via libera unanime alla costituzione in deroga del gruppo parlamentare di LeU. In deroga perché di norma un gruppo parlamentare deve avere almeno venti deputati, mentre gli onorevoli di Liberi e Uguali sono soltanto 14 a Montecitorio.

Ma non è una novità, nella precedente legislatura, per esempio, Fratelli d'Italia aveva solo nove deputati e ottenne la deroga per poter costituire un proprio gruppo parlamentare. Ora il Gruppo Misto dovrà eleggere un nuovo capogruppo, visto che lo scorso 3 aprile aveva scelto Luca Pastorino che è proprio di LeU.

Intanto domani a Montecitorio si dovrà procedere con l'elezione del presidente della Commissione speciale che si occuperà di esaminare il Documento di Economia e Finanza (Def) e dovrà anche occuparsi di tute le leggi in scadenza.

Ricordiamo che la Commissione Speciale opera in assenza delle commissioni permanenti che saranno formate solo dopo la formazione del governo. Nella precedente legislatura era presieduta da Francesco Boccia del Pd, che si propone anche per questa XVIII legislatura. Al Senato la stessa commissione è presieduta da Vito Crimi (Movimento 5 Stelle).

