Satira Social: Elisa Isoardi e la camicia... di Di Maio

Di Lucia Resta lunedì 9 aprile 2018

Gli argomenti satiricamente più discussi della settimana.

Di cosa parlano gli italiani sui social? Ma soprattutto che cosa amano prendere in giro e cosa li fa ridere? Proviamo a raccogliere i "casi" più divertenti della settimana.

Sabato scorso, 7 aprile, Elisa Isoardi ha postato su Instagram una gallery di tre foto in cui la si vede stirare una camicia bianca e il suo commento è "Un venerdì sera da leoni". Le foto hanno fatto, come si dice in questi casi, il "giro del web" e sono state commentate in diversi modi: dalle femministe che già ce l'avevano con lei per le dichiarazioni fatte subito dopo le elezioni ai siti di satira che si sono sbizzarriti.

Queste sono le foto originali:



Un venerdì sera da leoni Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: Apr 6, 2018 at 1:55 PDT

Tra le reazioni più divertenti c'è un post di Lercio che scrive "Accordo Lega-M5S: la Isoardi stirerà anche le camicie di Di Maio"

#ARTICOLO Accordo Lega-M5S: la Isoardi stirerà anche le camicie di Di Maio

-

LEGGI L'ARTICOLO di @ESettembrini https://t.co/IO8vOfj4EL — lercio-notizie (@lercionotizie) 9 aprile 2018

Federico Palmaroli con le sue frasi di Oshø commenta: "Quelle felpe facevano schifo ma quanto se stiravano mejo"

Kotiomkin invece rivolge lo sguardo al Pd: "Immortalata la moglie di Gentiloni mentre stira le camicie di Renzi"