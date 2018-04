Nuove consultazioni, Mattarella le fissa per giovedì 12 e venerdì 13 aprile (a ordine invertito)

Di Lucia Resta martedì 10 aprile 2018

Questa volta incontra prima i partiti e poi le cariche istituzionali.

Mentre Luigi Di Maio e Matteo Salvini ancora temporeggiano e il Pd insiste nel restare all'opposizione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha stabilito la data delle prossime consultazioni: giovedì 12 e venerdì 13 aprile. Questa volta l'ordine sarà invertito, nel senso che prima ascolterà le forze politiche e poi le cariche istituzionali, mentre la settimana scorsa ha incontrato prima i Presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico, e il Presidente emerito Giorgio Napolitano, poi ha proceduto con i partiti.

L'ordine dei partiti, invece, non dovrebbe cambiare e il MoVimento 5 Stelle sarà l'ultimo a entrare nello Studio alla Vetrata, preceduto dal Centrodestra, che questa volta si presenterà unito. Proprio il fatto che Salvini andrà al Quirinale con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni aveva fatto pensare che sarebbero potuti entrare per ultimi, visto che insieme sono la coalizione che ha ottenuto più voti il 4 marzo. In ogni caso il fatto che si presentino insieme consentirà anche di ridurre i tempi.

Il fatto che, invece, le cariche istituzionali saliranno per ultime al Colle, potrebbe anche far sospettare l'intenzione di conferire un mandato esplorativo a uno dei due presidenti delle Camere, anche se finora è sempre sembrato altamente improbabile. Ma è anche vero che il dialogo politico negli ultimi giorni è stato particolarmente scoraggiante, con Di Maio e Salvini che, invece di incontrarsi, si punzecchiano a vicenda.

Foto © Quirinale