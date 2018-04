Datagate Facebook: come scoprire se Cambridge Analytica ha usato i vostri dati

Di Daniele Particelli martedì 10 aprile 2018

Facebook promette maggiore trasparenza per il futuro.

Il Datagate esploso con il caso Cambridge Analytica ha portato Facebook, pochi giorni fa, a rivelare il coinvolgimento dei dati personali di almeno 87 milioni di utenti della piattaforma. Tra questi, secondo le stime, ci sarebbero anche 214.000 profili italiani le cui informazioni personali sarebbero state oggetto di analisi da parte di Cambridge Analytica.

Come fare per scoprire se i vostri dati sono tra quelli di quei 214mila utenti italiani? Oggi Facebook vi dà la possibilità di scoprirlo in modo velocissimo. Vi basta collegarvi a questo indirizzo per avere la risposta.

Nel mio caso la pagina precisa:

In base ai dati a nostra disposizione, né tu né o tuoi amici avete effettuato l'accesso a "This Is Your Digital Life".

Di conseguenza, non ci risulta che le tue informazioni di Facebook siano state condivise con Cambridge Analytica tramite "This Is Your Digital Life".

In caso di un coinvolgimento diretto, vale a dire se voi o uno dei vostri amici su Facebook ha interagito con l'applicazione "This Is Your Digital Life", il social network vi confermerà la condivisione dei vostri dati con Cambridge Analytica, poi utilizzati per profilare e manipolare gli altri utenti.

L'applicazione coinvolta è già stata bloccata da Facebook, quindi anche nel caso di una condivisione dei vostri dati, non c'è nulla che possiate fare in questo momento, se non rivolgervi all'AGCOM e all'AGCM che stanno già indagando sulla questione.