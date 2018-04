Elezioni regionali Molise, 22 aprile 2018: i candidati alla Presidenza

Di Lucia Resta martedì 10 aprile 2018

Il Presidente uscente Paolo Di Laura Frattura (Pd) non si ricandida.

Domenica 22 aprile 2018 in Molise si vota per le elezioni regionali: si deve scegliere il nuovo consiglio regionale e il Presidente che andrà a prendere il posto di Paolo Di Laura Frattura del PD, che non si ricandida.

Inizialmente queste elezioni erano state previste accorpate alle elezioni nazionali del 4 marzo, ma, a causa di una nuova legge elettorale regionale, il ministero degli Interni le ha dovute scorporare fissando come data, appunto, il 22 aprile. La nuova legge prevede la presenza di un unico collegio elettorale e chi ottiene più voti ha diritto a un premio di maggioranza, dunque la governabilità è garantita. C'è uno sbarramento all'8% per le coalizioni e al 3% per le singole liste, inoltre sono stati eliminati il listino maggioritario e il voto disgiunto.

Alle elezioni politiche del 4 marzo il partito più votato è stato il MoVimento Cinque Stelle, che ha ottenuto il 44,79% dei voti e questo è un dato molto interessante in vista del voto del 22 aprile, ma lo stesso voto delle regionali molisane potrebbe essere un segnale da tenere in considerazione anche per la politica nazionale, visto che è ancora in una fase di stallo e non è detto che fino a quel giorno si sarà già formato il nuovo governo. Tuttavia dai sondaggi emerge una notevole vicinanza nei numeri tra i candidati di M5S, Centrodestra e Centrosinistra, per questo sarà interessante seguire i risultati. Vediamo intanto i candidati.

Elezioni Molise 2018, candidato M5S: Andrea Greco

Andrea Greco è stato scelto come candidato Presidente in Molise dagli attivisti del MoVimento Cinque Stelle che hanno votato online e gli hanno dato 212 preferenze, preferendolo alla consigliera regionale uscente Patrizia Manzo che ne ha ottenute 154. Ha 33 anni ed è laureato in Giurisprudenza, ma ha anche una passione per il teatro.

La sua candidatura ha fatto discutere perché alcuni giornali hanno sottolineato la sua parentela con un affiliato della camorra. Lui stesso ha chiarito questo legame spiegando che il boss in questione è il marito di una sua zia, il matrimonio è avvenuto alcuni anni prima che lui nascesse e la sua famiglia non ha mai condiviso la decisione della donna. Inoltre il padre di Andrea Greco è rimasto ferito durante un blitz alla ricerca dello zio criminale e lo Stato gli ha riconosciuto un risarcimento di 150 milioni di lire, ritenendo che, appunto, non fosse implicato con la criminalità e che il suo ferimento sia avvenuto per sbaglio.

Luigi Di Maio si è speso molto per la candidatura di Andrea Greco, trascorrendo dei giorni a Termoli proprio in una delle settimane decisive per le consultazioni con Sergio Mattarella.

Elezioni Molise 2018, candidato Centrosinistra: Carlo Veneziale

Carlo Veneziale è il candidato del PD sostenuto anche da Liberi e Uguali e dalle lista Molise 2.0, Molise di Tutti e Unione per il Molise. Nel Centrosinistra c'è stato un po' di caos prima di scegliere il candidato, perché il Presidente uscente Paolo Di Laura Frattura, che nel 2013 ha interrotto la lunga presidenza di Michele Iorio, che durava dal 2001, prima ha detto di non volersi candidare, poi ha cambiato idea quando Antonio Di Pietro ha rifiutato a sua volta di candidarsi, infine si è arrivati a scegliere Veneziale, che è attualmente assessore alle Politiche dello sviluppo economico - Marketing territoriale - Internazionalizzazione delle imprese. Nato a Napoli il 19 febbraio 1969, vive e lavora da sempre a Isernia. È laureato in Economia e Commercio e lavora per UnipolSai Assicurazioni dal 1996. È iscritto all'albo dei promotori finanziari, è stato membro del consiglio di amministrazione della Finmolise SpA da settembre 2005 a maggio 2010, del Cda della Finmolise Sviluppo e Servizi Srl da dicembre 2008 ad aprile 2012 e Amministratore Unico sempre della Finmolise Spa da settembre 2013 ad agosto 2015. Ha rivestito diverse importanti cariche nel partito a livello locale, è stato consigliere comunale di Isernia, poi di Longano, da agosto a dicembre 2015 è stato consigliere regionale e a febbraio 2016 è diventato assessore.

Elezioni Molise 2018, candidato Centrodestra: Donato Toma

Donato Toma è sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia, Lega Salvini Molise, Unione di Centro, Movimento Nazionale per la Sovranità, Orgoglio Molise, Popolari per l’Italia e Iorio per il Molise. È nato a Napoli il 4 dicembre 1957, è presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Campobasso e lavora sia come commercialista, sia come docente presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Molise. Dal 2013 al 2014 è stato Assessore al Bilancio per il Comune di Campobasso. Durante la campagna elettorale ha girato il Molise con il #perbeneTour. Qui trovate il suo curriculum completo.

Elezioni Molise 2018, candidato CasaPound: Agostino Di Giacomo

In Molise c'è anche un candidato di CasaPound, Agostino Di Giacomo, che è di Isernia, ma dal suo account ufficiale Facebook risulta che vive a Roccaravindola, nel Lazio. La sua occupazione è "Responsabile di CasaPound Isernia e Sovranità Molise!". In campagna elettorale è stato accompagnato dal leader del suo partito, Simone Di Stefano. Tra i propositi del suo programma ci sono: rendere il Molise una regione a immigrati zero, garantire il reddito regionale di natalità, fare fronte all'emergenza abitativa rilanciando l'edilizia popolare con il "mutuo sociale".