Lega: Salvini non ritira la querela a don Alberto, ecco cosa era successo

Di Mirko Nicolino mercoledì 11 aprile 2018

“O cristiani o con Salvini”: la frase del sacerdote a Mariano ha scatenato le ire della Lega, che non ritira la querela a meno che don Alberto non chieda pubblicamente scusa al leader del centrodestra

Matteo Salvini non ritira la querela nei confronti di don Alberto Vigorelli, 79enne prete missionario che a Mariano si è lasciato andare ad una dichiarazione forte nei confronti del leader della Lega. Trent’anni in missione tra Africa e Perù, a metà novembre del 2016, durante una messa della domenica mattina, don Alberto si era lasciato andare alla seguente espressione: “O siete cristiani o siete di Salvini”. Da lì la querela da parte dei legali del leader del Carroccio e che costringeranno il sacerdote a comparire nelle prossime settimane davanti al giudice di pace di Como.

L’accusa nei suoi confronti è appunto quella di aver diffamato Matteo Salvini, in queste ore impegnato nel tentativo di formare il nuovo governo. Salvo un pentimento da parte di don Alberto, la Lega fa sapere per bocca del parlamentare Nicola Molteni di non avere intenzione di ritirare la querela:

“L’iter farà il suo corso, ma credo che un passo indietro sulla questione da parte di don Alberto potrebbe cambiare le cose anche perché non c’è dietro nessun intento persecutorio”.

Persona molto vicina a Salvini, Molteni apre uno spiraglio al dialogo con il prete pur ribadendo che si sia trattato di una frase “assolutamente fuori luogo perché chiese e pulpiti sono dedicati a Dio e non la politica”.

“Lui (Salvini, ndr) ora è molto preso dal dopo elezioni perché si parla di formare un governo. Ma credo che questa vicenda si possa risolvere tranquillamente con una soluzione di buon senso. Se il sacerdote mostrasse rammarico - conclude Molteni - si potrebbe trovare una conciliazione diversa fra le parti”.