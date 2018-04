Video: poliziotta sviene e Fico rompe il protocollo per soccorrerla

Di Stefano Capasso mercoledì 11 aprile 2018

Attimi di apprensione nel corso della cerimonia per il 166esimo anniversario della Polizia di Stato, che si è svolta ieri a Roma davanti alle più alte cariche dello Stato. Mentre parlava il Ministro dell'Interno Minniti una poliziotta sull'attenti ha accusato un malore, cadendo a terra di fronte al palco delle autorità. Roberto Fico, neo Presidente della Camera, si è accorto dell'accaduto e si è subito alzato in piedi invitando i poliziotti a prestare soccorso alla collega che, dopo una breve visita sul luogo, è stata accompagnata in ospedale ricevendo gli auguri di pronta guarigione da parte di Minniti.