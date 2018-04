Salvini: "Se Forza Italia e M5S continuano a litigare si torna al voto"

Di Mirko Nicolino venerdì 13 aprile 2018

Matteo Salvini intervistato oggi da Radio anch’io ammonisce i propri alleati e gli interlocutori dei 5 Stelle: “Io chiedo a tutti di essere responsabili”

Matteo Salvini è sicuro: se Forza Italia e il Movimento 5 Stelle non faranno un passo indietro accettandosi l’un l’altro in un nuovo governo, si tornerà alle elezioni. Il leader della Lega e del centrodestra, incoronato ieri proprio da Silvio Berlusconi (che ha però scandito i punti del programma di fianco a Salvini dopo le consultazioni), è intervenuto stamane a Radio anch'io per ribadire quale sia la sua visione del quadro politico attuale.

"La Battuta di ieri di Berlusconi sul M5S? Non cambia nulla. Sono più attento alla sostanza che alla forma. Noi siamo pronti. Certo, ci sono due veti contrapposti di M5S e Forza Italia. Io chiedo a tutti di essere responsabili. Se continua così - insiste il leader del Carroccio - , se continuano a bisticciare, si stuferanno gli italiani, mi stuferò io e tra un mese si tornerà alle urne, quindi: o la smettono o si vota".

Consultazioni: oggi si chiude il 2° giro

Intanto, oggi si conclude il secondo giro di consultazioni con le alte cariche istituzionali che si alterneranno davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alle 10:30 tocca al presidente emerito della Repubblica e senatore a vita Giorgio Napolitano, poi alle 11:15 è il turno di Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, mentre alle 12 tocca al presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

L’impressione è che il Capo dello Stato abbia fretta di chiudere e dare quantomeno un incarico esplorativo a metà della settimana prossima, anche se la situazione non è cambiata di un millimetro rispetto ai giorni scorsi. L’unica novità sostanziale sembra essere il fatto che il PD non sia contemplato in nessuna ipotesi di governo, mentre per il resto la partita si gioca sull’asse Forza Italia-M5S. I grillini continuano a non voler entrare in un esecutivo nel quale ci sia anche il partito di Berlusconi, mentre il leader di Forza Italia si è proprio ieri appellato alla “distinzione tra chi è democratico (lui, ndr) e chi invece non conosce nemmeno le basi della democrazia (i grillini, ndr)”.