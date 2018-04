Terremoto, Paolo Gentiloni in visita nelle Marche - FOTO

Di Daniele Particelli venerdì 13 aprile 2018

"Questo territorio meraviglioso non può essere abbandonato e non sarà abbandonato"

Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in carica fino a quando non verrà scelto un nuovo governo, ha fatto visita oggi alle zone colpite dal sisma nelle Marche, nei giorni in cui a distanza delle forti scosse di fine 2016, la terra è tornata a tremare.

Gentoloni si è recato a Belforte del Chienti per una visita all'azienda Nuova Simonelli, produttrice di macchine per fare il caffè vendute in tutto il Mondo, e successivamente si è recato a Muccia, sempre in provincia di Macerata, per una riunione con i sindaci del territorio in quello che è stato l'epicentro delle nuove scosse di questi ultimi giorni.

Terremoto, dichiarato lo stato di emergenza in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria Il Consiglio dei Ministri ha disposto un primo stanziamento di 50 milioni di euro per gli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2016.

Il Presidente del Consiglio ha anticipato la possibilità di normative ad hoc per i comuni che risultano particolarmente colpiti dal sisma e, di fronte alle richieste dei sindaci di snellire il percorso di ricostruzione, ha dichiarato:

Bisogna accelerare la ricostruzione privata e capire se per i Comuni particolarmente colpiti, più colpiti degli altri, ci possono essere impegni anche normativi particolari. La cosa più importante è dare un messaggio di fiducia a un territorio meraviglioso, pieno di risorse culturali, naturali e gastronomiche. Non può essere abbandonato e non sarà abbandonato. La presenza qui del Governo sta a significare questo.

