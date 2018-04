Siria: USA, Inghilterra e Francia hanno attaccato Assad, colpiti tre obiettivi

Di Mirko Nicolino sabato 14 aprile 2018

Ad una settimana dall’attacco chimico di Duma, partita la rappresaglia guidata dal presidente americano Trump in coordinamento con Londra e Parigi

Siria - USA, Francia e Inghilterra hanno bombardato a Assad. A circa una settimana dall’attacco chimico a Duma, dunque, il presidente americano Donald Trump, in coordinamento con Parigi e Londra ha fatto partire la rappresaglia nei confronti della Siria. L’attacco è stato annunciato dal numero uno della Casa Bianca in un discorso in diretta TV, nel quale Trump ha sottolineato di non poter più attendere di fronte ai crimini del regime di Bashar al Assad. Lo ha definito “un m ostro che massacra il proprio popolo”, mentre i missili degli alleati venivano sganciati su Damasco e Homs, quando in Italia erano le 3 del mattino.