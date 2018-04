Siria: Salvini contro l'attacco, Berlusconi vorrebbe essere al fianco di Trump

Di Mirko Nicolino sabato 14 aprile 2018

L’attacco missilistico in Siria da parte di USA, Inghilterra e Francia divide il centrodestra: Matteo Salvini condanna duramente via Twitter, Berlusconi invece vorrebbe essere al fianco degli “alleati”

USA, Inghilterra e Francia attaccano la Siria e il centrodestra italiano si divide. La politica estera della Lega di Salvini non sembra essere la stessa di Forza Italia e non è un bel segnale in vista della formazione di un presunto nuovo governo. Ieri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato che rispetto ad una settimana fa non siano stati fatti passi avanti e il quadro rimane molto intricato. Salvini invita Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio a smetterla con i veti incrociati, ma a quanto pare anche all’interno della stessa coalizione di centrodestra vi sarebbe più di un problemino. Appreso dell’attacco ad Assad, Salvini ha twittato:

“Stanno ancora cercando le "armi chimiche" di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi "missili intelligenti", aiutando peraltro i terroristi islamici quasi sconfitti. Pazzesco, fermatevi. #Siria #stopwar #stopisis”

Non si è fatta attendere la risposta di Silvio Berlusconi, che ha invitato prima il suo alleato a tacere in certe circostanze, poi senza mezzi termini lascia intendere che l’Italia in questo momento dovrebbe essere al fianco degli USA con Francia e Inghilterra: