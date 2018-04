Berlusconi contro gli alleati: "Se Salvini e Meloni al governo, fuga di capitali e imprese" [ASCOLTA]

Di Mirko Nicolino sabato 14 aprile 2018

Silvio Berlusconi in Molise per la campagna elettorale regionale lascia intendere di temere un governo Lega Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle: “Sarebbe un disastro per i mercati”

Silvio Berlusconi contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni: è quanto emerge da un video registrato durante una cena elettorale del leader di Forza Italia a favore di Donato Toma, candidato governatore in Molise. Senza usare giri di parole, Berlusconi invita gli elettori presenti e i loro familiari a contribuire ad un risultato elettorale superiore a quello degli alleati, poiché se la loro posizione si rafforzasse e riuscissero a formare un governo con il Movimento 5 Stelle, potrebbero esserci gravi conseguenze per l’intero Paese.