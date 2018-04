Di Maio: "Il centrodestra non esiste, mi appello a Lega e PD" [VIDEO]

Di Mirko Nicolino domenica 15 aprile 2018

Non si è fatta attendere la replica di Luigi Di Maio a Matteo Salvini, leader della Lega che lo ha invitato a fare un passo di lato e ad accettare un governo con Forza Italia: “Un governo con tutto il centrodestra sarebbe un danno per l’Italia”

Matteo Salvini batte, Luigi di Maio risponde. Il leader del Movimento 5 Stelle arrivato al Vinitaly di Verona laddove è stato anticipato già dal numero uno della Lega, ha replicato senza mezzi termini. "Il centrodestra non esiste - ha dichiarato Di Maio - un governo con il centrodestra potrebbe essere un danno per il Paese viste le divisioni al suo interno. Vogliamo dare un'opportunità di cambiamento a questo Paese. Questa opportunità non ce l'ha solo la Lega ma anche il Pd. Voglio fare un appello: non ci si può fermare alle logiche politiche. Bisogna individuare le questioni più importanti per l'Italia e metterle in un contratto di governo".

In un video pubblicato sul proprio profilo Facebook, Salvini aveva invitato Di Maio a fare un passo di lato, accettando in sostanza di fare parte di un governo che oltre alla Lega comprenda anche Forza Italia. Un’eventualità che il Movimento 5 Stelle a quanto pare non vuole prendere nemmeno in considerazione: o la Lega molla Berlusconi, oppure non ci sarà alcun accordo. A questo punto, considerato che il PD non ha alcuna intenzione di raccogliere inviti da parte dei “grillini”, non resta che attendere le prossime mosse del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in settimana dovrebbe dare l’incarico esplorativo ad uno dei presidenti delle Camere.