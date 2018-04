Barcellona, migliaia in strada per i leader indipendentisti

Di Daniele Particelli domenica 15 aprile 2018

315mila persone sono le autorità, 750mila secondo gli organizzatori.

Migliaia di persone si sono riversate in strada oggi a Barcellona in una manifestazione organizzata per chiedere la liberazione dei leader indipendentisti catalani che in questo momento si trovano dietro le sbarre a Madrid.

Almeno 315mila persone avrebbero perso parte all'evento secondo i dati della Guardia Urbana, mentre gli organizzatori della manifestazione sostengono che all'evento si sarebbero radunate ben 750mila persone.

Qualunque sia stata l'adesione, si tratta comunque di un numero importante che indica come nonostante il pugno duro di Madrid, il supporto all'indipendenza della Catalogna è ancora molto volte nella regione.

I partecipanti all'evento, organizzato da alcuni tra i principali gruppi civili a sostegno della Catalogna indipendente, hanno sfilato pacificamente per le vie di Barcellona mostrando cartelli con le foto dei leader della Catalogna ora in carcere e appelli per la loro liberazione, a cominciare dall'ex presidente Carles Puigdemont, detenuto in Germania ormai da qualche settimana.