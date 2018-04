Ex direttore FBI Comey: "Trump inadeguato. È ricattabile dalla Russia"

Di Lucia Resta lunedì 16 aprile 2018

James Comey ha rilasciato un'intervista alla Abc.

Da giorni negli Stati Uniti, mentre imperversano le proteste contro gli attacchi in Siria, si parla anche delle dichiarazioni di James Comey, l'ex direttore dell'Fbi che è stato licenziato da Donald Trump nel maggio 2017 dopo aver ricoperto quel ruolo per quattro anni. Perché si parla di lui? Per un libro che ha scritto e in cui si leva tanti sassolini contro l'uomo che lo ha cacciato.

Ieri sera (nella notte italiana) Comey ha rilasciato la sua prima intervista televisiva alla Abc e non ci è andato piano contro Trump, confermando quanto ha scritto nel suo libro. In pratica l'ex direttore dell'FBI ha spiegato perché secondo lui il tycoon non è adatto a fare il Presidente degli Stati Uniti, adducendo motivazioni molto serie.

Prima di tutto, Comey ha sottolineato come Trump non rispecchi i valori fondanti del Paese, come la verità, che sia i repubblicani sia i democratici rispettano da sempre. Inoltre ha usato molte definizioni che saranno care ai detrattori del Presidente Usa: lo ha definito un "bugiardo seriale", "un pericolo per il Paese", "una foresta in fiamme", un "boss della mafia", uno che tratta le donne "come carne".

Ma soprattutto ha detto che è "moralmente inadeguato" a fare il Presidente degli Stati Uniti e che è ricattabile dalla Russia, perché Mosca è in possesso di materiale scottante su di lui ed è pronta a usarlo quando ne avrà necessità.

Comey ha anche accusato Trump di aver ostacolato la giustizia con riferimento a quando il Presidente gli chiese di concludere le indagini sull'ex consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca Michael Flynn.

Ieri Donald Trump ha commentato su Twitter il libro di Comey, dicendo che quello che c'è scritto è falso e che l'ex direttore dell'FBI pensava che avrebbe vinto Hillary Clinton e voleva tenersi il lavoro, inoltre avrebbe commesso una serie di infrazioni per le quali dovrebbe stare in carcere.