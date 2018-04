Siria, Israele vs Iran: sono stati gli israeliani a bombardare la base T4

Di Lucia Resta lunedì 16 aprile 2018

Le rivelazioni del New York Times.

Lo scorso 9 aprile una base governativa siriana a Homs, la T4, nota anche com Tiyas, è stata attaccata da un raid aereo, ma il pentagono aveva smentito che si trattasse di un attacco americano. Oggi è arrivata la conferma che gli Usa, in questo caso, non c'entrano nulla, perché gli autori di quel bombardamento sono gli israeliani e lo avevano programmato dopo che a febbraio avevano neutralizzato un drone dell'Iran che era entrato dalla Siria.

Siria: bombardato aeroporto militare, accuse agli USA che negano tutto L’agenzia siriana Sana parla di almeno 14 morti e accusa gli USA, che però rispediscono al mittente qualunque addebito: l’episodio a poche ore dal sospetto attacco chimico nella periferia orientale di Damasco

La notizia è stata diffusa dal New York Times che ha intervistato un alto ufficiale dell'esercito di Tel Aviv, del quale non rivela le generalità, ma che ha spiegato al giornalista Thomas L. Friedman, in un articolo intitolato "La vera prossima guerra in Siria: Iran vs Israele":

"È la prima volta che colpiamo obiettivi iraniani operativi, sia persone che impianti. È stata aperta una nuova fase"

Quanto detto dalla fonte del New York Times, tuttavia, non è stato confermato dal governo israeliano, ma il ministro della Difesa Avigdor Lieberman ha detto che non permetteranno il consolidamento iraniano in Siria e non permetteranno neanche alla Russia di porre dei limiti alla loro attività per contrastare la presenza iraniana nel territorio siriano. Inoltre Lieberman ha accusato l'Iran di finanziare i "gruppi terroristici Hamas ed Hezbollah".

Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bahram Qassemi ha replicato:

"Israele prima o poi la pagherà. Non può fare un'azione del genere e pensare di restare impunito, è un'aggressione illegale"

C'è da dire che Mosca, subito dopo l'attacco alla base T4, che è usata anche dagli aerei russi ed è una posizione strategica, aveva accusato proprio l'esercito israeliano, conoscendo la preoccupazione di Tel Aviv di arginare la presenza militare dell'Iran in Siria.

La convinzione degli israeliani è che le azioni militari di Teheran in Siria non siano realmente rivolte contro le forze dei ribelli, ma mirino a sfidare Israele.