Matteo Salvini: "Una terza figura? Deve condividere il programma"

Ormai è chiaro. L'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle non è stato raggiunto e sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, forse già domani, a prendere una decisione ed è molto probabile che si decida di affidare l'incarico di Presidente del Consiglio a qualcuno che non sia Matteo Salvini o Luigi Di Maio.

Oggi il leader di Lega, intervenuto a Telemolise, ha confermato di essere aperto alla possibilità di una terza figura scelta da Mattarella, a patto che il nome proposto condivida il programma di Salvini:

Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido, perché non accettarlo? Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire o governo io o non si fa niente.