Prove di intesa Cinque Stelle-Pd. Salvini: rispettare il voto degli italiani

Di redazione Blogo.it martedì 17 aprile 2018

La convergenza tra le proposte del segregato del Pd Martina e i capigruppo pentastellati alla Camera e al Senato irrita Salvini.

Prove di intesa se non proprio di governo tra Pd e Cinque Stelle con Matteo Salvini che salta sulla sedia. L’apertura del Pd di stamattina con le tre proposte programmatiche di Martina - su povertà, lavoro e famiglia "per un'Italia migliore" - era quello che il MoVimento Cinque Stelle aspettava visto che, come detto ieri da Luigi Di Maio ospite di Otto e mezzo su la7, il forno con la Lega sembra destinato a chiudersi.

“Ripartiamo dalle nostre proposte concrete, confrontiamoci con i cittadini a partire dai loro bisogni e dalle loro aspettative”

aveva scritto Martina su Facebook trovando subito il favore dei capigruppo pentastellati alla Camera e al Senato, rispettivamente Giulia Grillo e Danilo Toninelli:

"la proposta avanzata da Maurizio Martina rappresenta un'iniziativa utile ai fini del lavoro che sta svolgendo il comitato scientifico per l'analisi dei programmi presieduto dal professor Giacinto Della Cananea. Abbiamo sempre detto che ciò che vogliamo fare è partire dai temi che interessano ai cittadini".

Le sospette prove di governo tra Pd e Cinque Stelle irritano non poco Salvini che se ieri era stato quasi sarcastico con Di Maio ("se vuole Renzi si accomodi") oggi dice ai Cinque Stelle made a dire che devono rispettare il voto degli italiani che hanno scelto come prima coalizione il centrodestra unito, cioè Lega, Forza Italia e Fratello d’Italia.

A "Di Martedì" il leader del carroccio spiega:

"Se vuoi fare un governo di questo tipo devi mettere allo stesso tavolo Centrodestra e M5S"

Sul ritardo nella formazione del governo Salvini ha proseguito dicendo che se fosse per lui si sarebbe al lavoro:

"già da un mese. io voglio dare agli italiani un governo da loro votato. E per formare l'esecutivo, continua, "tutti devono rinunciare a qualcosa”.

Forse anche lui, se davvero vuole evitare che l’ipotesi di un governo Cinque Stelle-Pd, o un appoggio esterno dei dem a un esecutivo Di Maio, da fantapolitica si tramuti in realtà.