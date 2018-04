USA, l'ex capo della CIA ha incontrato Kim Jong-un in Corea Del Nord

Di Daniele Particelli mercoledì 18 aprile 2018

L'incontro sarebbe avvenuto durante il fine settimana di Pasqua a Pyongyang.

L’incontro tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il Presidente USA Donald Trump è sempre più vicino. Oggi la stampa statunitense ha riferito di un incontro segreto tra l'ex capo della CIA Mike Pompeo e Kim Jong-un, avvenuto a Pyongyang durante il fine settimana di Pasqua.

Lo stesso Trump, poche ore fa, aveva fatto riferimento a trattative dirette di alto livello con Pyongyang e la Casa Bianca era dovuta intervenire per smentire le voci di un contatto diretto tra Trump e Kim Jong-un. Ora, dopo quanto reso noto dal Washington Post, le dichiarazioni di Trump sono più chiare.

Pompeo, il nuovo Segretario di Stato degli Stati Uniti in attesa della conferma del Senato, avrebbe raggiunto in gran segreto il dittatore nordcoreano e gettato le basi per l'incontro tra i due leader, che ad oggi resta sempre più probabile per il mese di maggio.

La Casa Bianca non ha ancora confermato le voci di questo viaggio a Pyongyang, ma siamo certi che Trump non rinuncerà a rivelarlo su Twitter non appena si sveglierà.