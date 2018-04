“Berlusca muori”: bufera sul post del consigliere 5 Stelle

“Berlusca... muori”. È bufera sul post comparso sul profilo Facebook di un consigliere comunale e capogruppo del M5S di Campagnola Emilia, nel reggiano:

Un post di cattivo gusto che augurando la morte all’avversario politico si trasforma in realtà in un assist nei suoi confronti, tanto che i vertici locali dei pentastellati hanno dovuto prendere le distanze dal consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle.

Forza Italia fa quadrato sul suo leader accusando i Cinque Stelle non solo di demonizzare l’avversario politico ma di arrivare ad augurarli la morte.

interviene il vicepresidente azzurro del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. Stella denuncia l’imbarbarimento del linguaggio politico:

"Purtroppo il Movimento 5 Stelle ci ha abituato da tempo all'uso dell'insulto e dell'offesa come arma politica, mostrando scarso rispetto per le istituzioni e per le persone. Per loro gli avversari politici sono nemici da abbattere. Ora siamo arrivati addirittura agli auguri di morte. L'auspicio è che il consigliere Singh si dimetta, o che il Movimento 5 Stelle lo espella dal partito”.

Di vergognosa campagna d’odio parla la deputata di FI Vincenza Labriola, per un episodio:

Labriola definisce poi:

Scoppiate le polemiche, il post che augurava la morte al Cav è stato rimosso dal profilo Facebook del consigliere del M5S. Il capogruppo "grillino" di Campagnola Emilia prima di scusarsi si è difeso così:

Raggiunto al telefono dalla Gazzetta di Reggio alla domanda se intendesse dimettersi ha detto:

Poi però sono arrivate le scuse ufficiali sempre dal suo profilo Facebook:

Con grande umiltà e sincerità è mio dovere rivolgere le mie più sentite scuse a tutti coloro i quali è stata lesa la propria sensibilità morale. Dichiaro fin da subito che il mio “post” non voleva essere assolutamente discriminatorio o offensivo nei confronti di nessuno e soprattutto riguardo al Personaggio politico cui si fa riferimento, altresì mi rendo conto che le mie parole, se pur copiate da altro profilo, danno un senso sbagliato del commento che era da me inteso come “battuta sul piano professionale e non umano, del personaggio in questione”; cioè voleva essere una battuta (pesante) in riferimento a lasciare lo spazio politico che rappresenta non di certo un augurio per la sua dipartita (…).