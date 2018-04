Consultazioni Casellati in diretta: si comincia con il MoVimento 5 Stelle. Salvini non va

Entro oggi la Presidente parlerà con M5S e tutte le forze del Centrodestra.

Ore 16:30 - Luigi Di Maio e i capigruppo del M5S Danilo Toninelli e Giulia Grillo sono arrivati a Palazzo Giustiniani per il colloquio con la Presidente Casellati. Appena sarà concluso rilasceranno una dichiarazione ai giornalisti.

Ore 15:57 - Il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto sapere che non andrà alle consultazioni con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Non è ancora chiaro il motivo per cui il numero 1 del Carroccio non si presenterà, vi terremo aggiornati, ma già questa sua decisione viene definita una "scorrettezza istituzionale". La Presidente parlerà con i capigruppo Centinaio e Giorgetti.

La giornata della Presidente Casellati

Mercoledì 18 aprile 2018 - La Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha circa 48 ore di tempo per adempiere al compito che le ha assegnato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In virtù del mandato esplorativo che le è stato conferito proverà a capire se c'è la possibilità di raggiungere una maggioranza di governo tra MoVimento 5 Stelle e Centrodestra.

Casellati si è messa immediatamente a lavoro e dopo l'incontro con Mattarella è andata a Montecitorio a incontrare la terza carica dello Stato, il Presidente della Camera Roberto Fico. Ogni sua mossa è stata documentata sull'account Twitter del Senato e qui sotto potete vedere l'incontro tra Casellati e Fico, che si sono salutati calorosamente con un doppio bacio sulle guance.

E dopo l'incontro con Fico, Casellati si è spostata di qualche decina di metri ed è andata a Palazzo Chigi per incontrare il Presidente del Consiglio uscente Paolo Gentiloni, in questo caso il saluto è avvenuto solo con stretta di mano.

Casellati condurrà ora le sue consultazioni a Palazzo Giustiniani, che si trova vicino a Palazzo Madama. Comincerà proprio dal MoVimento 5 Stelle, che sarà la prima forza politica a presentarsi alle ore 16:30 di oggi, mercoledì 18 aprile 2018. A seguire, arriveranno le forze del centrodestra, che si presenteranno separatamente.

Ecco il calendario degli incontri di Maria Elisabetta Casellati:

Mercoledì 18 aprile 2018:

Ore 16:30, MoVimento 5 Stelle

Ore 17:30, Lega

Ore 18:30, Forza Italia

Ore 19:30, Fratelli d'Italia

