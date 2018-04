M5S, Toninelli: "Spero in un patto con il Pd. Non conta che ci sia Renzi o no"

Luigi Di Maio ieri è stato molto chiaro dopo l'incontro con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati nel primo giro di consultazioni della seconda carica dello Stato: "Queste consultazioni dimostreranno che l’idea di un governo di centrodestra è fallita". E non ha tolto il veto su Silvio Berlusconi, anzi, lo ha rafforzato.

E in attesa di un secondo giro di consultazioni di Casellati, il MoVimento 5 Stelle sembra già proiettato al passo successivo, che potrebbe essere un tentativo di trovare un accordo con il Pd. Potrebbe essere proprio uno di loro, Roberto Fico, che ora ricopre la carica istituzionale di Presidente della Camera, ad avere un mandato esplorativo per tentare questa strada, ma intanto, attraverso una delle loro voci più autorevoli, quella del capogruppo al Senato Danilo Toninelli, i pentastellati fanno sapere di essere ancora disponibilissimi a incontrare il Pd.

D'altronde l'ultimatum lanciato da Di Maio a Matteo Salvini della Lega scade domenica, e da lunedì, giorno in cui probabilmente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dirà la sua sulle consultazioni di Casellati, il M5S potrebbe essere costretto anche dal Capo dello Stato a dialogare con il secondo partito del Paese.

"Non conta che ci sia Renzi o no in un patto di governo dove il Pd è vincolato a quanto scritto là, non è più questione di nomi ma di temi. Non c'è più una prospettiva di poltrone come in passato, le persone sono in secondo piano"