Consultazioni, Salvini: "Segnali di novità dal M5S"

Di redazione Blogo.it giovedì 19 aprile 2018

Matteo Salvini più ottimista dopo il secondo turno di consultazioni con Elisabetta Casellati: il leader della Lega convinto di riuscire a strappare l’intesa con il Movimento 5 Stelle

Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato al termine delle consultazioni del centrodestra con Elisabetta Casellati, titolare di un incarico esplorativo da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A differenza dell’alleato Silvio Berlusconi, che ha preferito non rilasciare dichiarazioni, Salvini è stato assai prodigo con i giornalisti presenti: “Confidiamo che il secondo partito superi i veti e accetti finalmente di sedersi al tavolo parlando di programmi e non dai posti”, ha detto il leader della Lega rivolgendosi chiaramente a Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle. “Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi”, ha aggiunto, lasciando intendere che la posizione dei “grillini” potrebbe ammorbidirsi nelle prossime ore.

Dopo aver ribadito un no al governo con il PD (“Per noi è improponibile un governo con chi ha perso”), il leader della Lega sostiene che quello di oggi è una sorta di ultimatum, un’ultima chiamata alla responsabilità per i pentastellati. Gli italiani, insiste Salvini, vogliono la formazione di un nuovo governo al più presto e la dilatazione dei tempi li potrebbe indispettire oltremodo viste le questioni di natura nazionale e internazionale che richiedono proprio in questi giorni una forte presa di posizione.

“È l’ultimo appello alla responsabilità si parli di temi e non di posti e spero che questo venga consegnato alla presidente Casellati. Viviamo nell’Italia reale che sta perdendo la pazienza per consultazioni e contro-consultazioni, veti e contro-veti. Sì, ci sono dei segnali di novità dal M5S, confidiamo oggi in quel che dirà Di Maio”.

Meloni: "Oggi meno perdita di tempo di altre volte"

Ottimismo anche sul volto di Giorgia Meloni, che ha dribblato le domande dei giornalisti, lasciando però intendere che ci siano importanti segnali di distensione: “Perdita di tempo? Oggi mi pare meno rispetto ad altre occasioni”, ha dichiarato la numero uno di Fratelli d'Italia.