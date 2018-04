Nuovo governo, Ronzulli: "Accordo centrodestra-M5S archiviato per sempre"

Di redazione Blogo.it venerdì 20 aprile 2018

Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, chiude definitivamente la porta al Movimento 5 Stelle: "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia", oro un esecutivo centrodestra-PD?

Non ci sarà nessun nuovo governo che preveda un’alleanza tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle: lo dichiara senza mezzi termini la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli. Ospite stamane della trasmissione Circo Massimo, su Radio Capital, la senatrice ha comunicato la rottura definitiva con Luigi Di Maio dopo quanto accaduto nella giornata di ieri: "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande disponibilità, responsabilità e generosità".

Ad un certo punto, dopo le consultazioni, sembrava infatti che il M5S avesse levato il veto nei confronti di Silvio Berlusconi per la formazione di un nuovo esecutivo, ma nel tardo pomeriggio il leader dei pentastellati ha confermato che l’unico interlocutore da loro riconosciuto sia Matteo Salvini.

"L'apertura di Di Maio è durata meno di sette ore - ha proseguito Ronzulli - , sembrava ci fosse uno spiraglio per far cadere i veti. Quando Salvini ha riferito la possibilità, Berlusconi si è detto d'accordo, a condizione di avere pari dignità e di non mettere Forza Italia in un angolo. Governo Lega-M5S con appoggio esterno? Non se n'è mai parlato. Non esisteva ieri, non esiste oggi e non esisterà domani. Non faremo i portatori d'acqua".

Consultazioni, Di Maio: "No al governo con Salvini e Berlusconi" Di Maio subito dopo il secondo turno di consultazioni con Elisabetta Casellati: " Ho detto chiaramente che c'era la disponibilità a formare un governo con Matteo Salvini, ma solo e soltanto con Salvini"

Insomma, il centrodestra non si spacca, anzi rimane fermamente convinto di provare a trovare in Parlamento i voti necessari per formare un esecutivo anche senza i “grillini”. A questo punto, dunque, potrebbe tornare in auge il progetto del leader forzista di un’intesa con il PD, nel quale Matteo Renzi ha ancora una grande influenza. Di sicuro, Forza Italia non ha alcuna intenzione di stare all’opposizione, insiste la senatrice Ronzulli, che in merito ad una possibile alleanza PD-M5S replica:

"Nessuno tifa per questa ipotesi che non ci riguarda. Ci siamo presentati agli italiani per governare, non per andare all'opposizione".

Non è da escludere, infine, il ricorso a nuove elezioni, un’eventualità che il presidente Sergio Mattarella cercherà di scongiurare ad ogni costo, ma che vista la situazione di stallo attuale, non può essere scartata a priori.