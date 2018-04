Nuovo governo, Mattarella si prende due giorni per decidere: cosa succederà?

Di redazione Blogo.it venerdì 20 aprile 2018

Due giorni di silenzio per Sergio Mattarella dopo il fallimento degli incontri con Casellati. Si fa strada l'ipotesi di mandato esplorativo per Roberto Fico.

Dopo il fallimento delle consultazioni tenute dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il mancato risultato ottenuto in due giorni di consultazioni con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, siamo di nuovo punto e a capo. A un mese e mezzo dalle elezioni, l'Italia resta senza governo e con forze politiche incapaci di accordarsi per mettere in piedi un governo funzionale e operativo.

Dopo l'incontro odierno al Quirinale con Casellati, che ha riferito quanto si è discusso in questi due giorni a Palazzo Giustiniani, Mattarella ha deciso di prendersi due giorni di silenzio per riflettere sul passo successivo da compiere.

Non sappiamo con certezza cosa deciderà di fare Sergio Mattarella, ma l'ipotesi più plausibile in questa fase è il coinvolgimento del Presidente della Camera Roberto Fico che, al pari di quanto accaduto con Casellati, potrebbe ricevere l'incarico di un mandato esplorativo, stavolta con l'obiettivo di sondare il terreno per un possibile accordo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, escludendo quindi il centrodestra da un possibile governo.

Diversi esponenti del PD hanno già escluso la possibilità di formare un governo col Movimento 5 Stelle, ma qualche apertura c'è già stata e un colpo di scena non suona così implausibile. Certo, in quel caso il centrodestra avrà comunque parecchio da ridire, forte di quel 37% ottenuto come coalizione.

Consultazioni, Casellati al Quirinale per riferire a Mattarella La Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati riferirà al Colle il risultato delle due giornate di incontri con Movimento 5 Stelle e centrodestra. Tutte le dichiarazioni in diretta

Foto | Quirinale