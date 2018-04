Elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2018: candidati e sondaggi

I friulani chiamati alle urne domenica 29 aprile.

Domenica 29 aprile 2018, dalle ore 7 fino alle 23, in Friuli-Venezia Giulia si voterà per le elezioni regionali e anche per il Referendum sulle circoscrizioni comunali e i rinnovi di 19 amministrazioni comunali.

Vincerà il candidato che otterrà più voti (non è previsto il ballottaggio) e e otterrà un premio di maggioranza che garantisce il 60% dei seggi alla sua coalizione se ottiene più del 45% dei voti o il 55% dei seggi se ottiene meno del 45% di preferenze.

Nel 2013 a trionfare fu il Pd con Debora Serracchiani che, però, non si ricandida per un secondo mandato consecutivo perché è stata eletta in Parlamento, alla Camera, inoltre è una dei protagonisti del dibattito interno al Pd e probabilmente avrà un ruolo anche in vista della scelta del futuro segretario. Il Pd allora prova a restare al governo del Friuli con Sergio Bolzonello, attuale vicepresidente ed ex sindaco di Pordenone, che sarà anche appoggiato dal partito di minoranza slovena Slovenska Skupnost e dalla lista di sinistra Open.

Tuttavia Bolzonello non sembra favorito secondo i sondaggi, che vedono invece in vantaggio il leghista Massimiliano Fedriga, sostenuto da tutto il centrodestra, ossia Forza Italia, Fratelli d'Italia più Progetto Fvg e Autonomia Responsabile. Completano il quadro dei candidati Alessandro Fraleoni Morgera del MoVimento 5 Stelle e Sergio Cecotti del Patto per l'Autonomia.

Tra gli ultimi sondaggi, troviamo quello realizzato da Demopolis per Il Piccolo, Messaggero Veneto, pubblicato l'8 aprile e realizzato tra i 4 e il 6 aprile, dal quale emerge che Fedriga ha preferenze tra il 45 e il 51%, Bolzonello tra il 22 e il 28%, Fraleoni Morgera tra il 21 e il 27$ e Cecotti tra l'1 e il 5%. Fedriga è anche il più conosciuto, visto che l'80% degli intervistati ha dichiarato di sapere chi è contro il 65% di Bolzonello, il 43% di Cecotti e il 36% di Fraleoni Morgera.

Il sondaggio più recente è quello di SWG, realizzato tra il 4 e l'8 aprile e pubblicato da Il Sole 24 ore il 12 aprile, che ha risultati abbastanza simili: Fedriga tra il 47 e il 51%, Bolzonello tra il 26 e il 30%, Fraleoni Morgera tra il 18 e il 22%, Cecotti tra il 2 e il 4%. Per entrambi i sondaggi gli indecisi sono intorno al 20%.

Elezioni Friuli 2018: Massimiliano Fedriga candidato del Centrodestra

Massimiliano Fedriga è il super favorito delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia ed è uno dei fedelissimi di Matteo Salvini. La sua vittoria sarebbe importante per il Carroccio anche a livello nazionale. Compirà 37 anni il prossimo 2 luglio ed è deputato da tre legislature consecutive, dalla XVI all'attuale, anche se probabilmente dovrà abbandonare Montecitorio se davvero sarà eletto Presidente. È laureato in Scienze della Comunicazione e ha conseguito un master in gestione e analisi delle comunicazione, si definisce esperto di marketing, ma di fatto fa il politico a tempo pieno ormai da molti anni. Ha ricoperto numerosi incarichi all'interno del suo partito ed è stato candidato come sindaco di Trieste nel 2011. Nel 2015 si è parlato di lui perché è stato sospeso dall'Ufficio di Presidenza della Camera di cui faceva parte in qualità di capogruppo della Lega a causa delle sue intemperanze durante l'approvazione della legge sullo ius soli.

Elezioni Friuli 2018: Sergio Bolzonello candidato del Centrosinistra

Sergio Bolzonello, classe 1960, è stato Sindaco di Podernone dal 2001 al 2011 e vicepresidente della Regione durante la Presidenza di Debora Serracchiani. Ha un diploma di ragioneria conseguito frequentando le scuole serali mentre lavorava nella bottega di famiglia che vendeva prodotti caseari, poi ha lavorato come commercialista. La sua carriera politica è cominciata presto e a 28 anni è stato eletto nel Consiglio Comunale di Pordenone diventando poi Assessore al Bilancio. In seguito è tornato a fare il commercialista, ma dal 2001 la politica è diventata la sua attività grazie al doppio mandato come sindaco e poi alla vicepresidenza della Regione.

Elezioni Friuli 2018: Alessandro Fraleoni Morgera candidato del M5S

Alessandro Fraleoni Morgera, 48 anni, è nato a Roma, cresciuto a Bologna, ma ormai triestino di adozione. Ha lavorato all'Elettra Sincrotone e ora è ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste. La sua carriera politica non è cominciata con il M5S, ma prima, perché nel 2009 è stato tesserato con Alleanza Nazionale, poi dal 2012 si è avvicinato al MoVimento di Beppe Grillo con la moglie, Cristina Bertoni, che nel 2016 è stata eletta al Consiglio Comunale di Trieste.

Elezioni Friuli 2018: Sergio Cecotti candidato del Patto per l'Autonomia

Sergio Cecotti, classe 1956, è stato Sindaco di Udine dal 1998 al 2008 e Presidente della Regione Friuli per pochi mesi tra i 1995 e il 1996. Ha fatto parte della Lega Nord fino al 2003, in seguito si è candidato da indipendente, ma appoggiato dal centrosinistra. Ora si presenta con il suo movimento Patto per l'Autonomia. È un fisico, laureato alla Normale di Pisa e poi specializzato ad Harvard, in seguito ha fatto carriera tra la UCLA di Los Angeles, il CERN di Ginevra e l'ICTP di Trieste. Al suo attivo ha moltissime pubblicazioni scientifiche.