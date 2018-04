Berlusconi: Salvini è il leader. Mai parlato di dialogo con il Pd

Berlusconi prova a ricucire con Salvini dopo che ieri aveva cercato convergenze nel Pd e attaccato Di Maio e i 5 Stelle, arrivando a dire che i pentastellati nelle sue aziende li metterebbe a pulire i bagni. Già in serata l'ex premier, forse portato a più miti consigli, aveva cercato di stemperare i toni con un tweet:

Se Matteo Salvini rompesse con FI, un governo Lega-5 Stelle potrebbe nascere anche domani. L'ex Cav sa di aver poco potere contrattuale in questa fase politica, ma evidentemente ancora abbastanza da tenere sotto controllo il leader della Lega che forse memore della fine politica di Gianfranco Fini, non vuole buttarsi la zappa sui piedi.

Di sicuro un governo con il Pd potrebbe far male più alla Lega che a Forza Italia, elettoralmente parlando. Per il Partito democratico potrebbe rappresentare la botta finale.

Così stamattina Silvio Berlusconi - a Campobasso per sostenere il candidato di centrodestra alle elezioni regionali in Molise di domani - è tornato sulle sue parole di ieri e sulla guida della coalizione di centrodestra confermando che il leader è Salvini:

Poi sulla sua cercata convergenza con i dem:

"Non ho mai detto di volere un governo con i voti del Pd. Non c'è nessun contatto in atto con il Pd. Ho solo detto che avremo dovuto presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona per l'Italia e per loro andare a nuove elezioni".