Di Maio: con la Lega di Salvini si può fare un buon lavoro - Video

Luigi Di Maio dal Salone del Mobile di Milano conferma la linea politica dei 5 Stelle per la formazione dell'esecutivo spiegando che l'obiettivo resta proporre Lega o Pd ("sono alternativi") un contratto di governo sul modello tedesco.

Il leader dei del MoVimento 5 Stelle è tornato anche all'attacco sulla sentenza di ieri di Palermo secondo cui la trattativa Stato-mafia (tra pezzi dello Stato ed esponenti di Cosa nostra) c'è stata.

Di Maio rispondendo ai giornalisti si è concentrato poi sulle trattative per la formazione del governo:

con alcuni paletti fermi, come lavoro e sicurezza. Parlando del lavoro affidato al professor Gacinto della Cananea, che ha cercato per conto dei Cinque Stelle i punti comuni tra i programmi elettorali presentati dei vari partiti, Luigi Di Maio ha quindi ribadito che l'obiettivo:

mentre sulla possibile alleanza con Salvini per la formazione del governo:

"Io credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per il Paese. Possiamo fare cose molto importanti. So bene il momento politico che sta vivendo la Lega, ma ho avuto modo di testare la sua affidabilità quando abbiamo eletto le cariche istituzionali in Parlamento e sono sicuro che se firma un contratto di governo tiene fede ai patti. Tutti riflettano e prendano tempo. Ho sempre detto che la nostra proposta è con due forze politiche, Lega o Pd. Cercherò di portare a casa il nostro contratto con italiani: in questo Lega e Pd sono alternativi. O l'uno o l'altro