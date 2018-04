Donato Toma del Centrodestra è il nuovo Presidente del Molise

Di redazione Blogo.it lunedì 23 aprile 2018

Chi è Donato Toma, il nuovo Presidente del Molise, candidato del Centrodestra | Elezioni regionali Molise 2018

Donato Toma è il nuovo Presidente del Molise. La proclamazione ufficiale non c'è ancora stata, perché mancano i risultati ufficiali di 31 sezioni su 394. Donato Toma è però in testa con il 44% dei voti davanti ad Andrea Greco (Movimento 5 Stelle) con il 38,1%, per il quale è ormai impossibile colmare il gap.

Il candidato Presidente del Movimento 5 Stelle ha riconosciuto la vittoria del centrodestra con un post sul proprio profilo di Facebook: "Voglio innanzitutto ringraziare tutti gli elettori che ci hanno dato fiducia. Siamo fieri di questa campagna elettorale e siamo fieri del grandissimo risultato ottenuto. Un risultato storico. Con una sola lista contro nove, e con 20 candidati contro 180, abbiamo tenuto testa al centrodestra, ma abbiamo anche più che doppiato il centrosinistra. Siamo orgogliosi di questi numeri, come siamo orgogliosi del lavoro svolto in questi anni e in queste ultime settimane da attivisti, candidati e portavoce.Il MoVimento 5 Stelle si conferma la prima forza politica della Regione in maniera netta. E faremo un'opposizione ferma e credibile in difesa dei diritti dei cittadini molisani. Grazie".

Per il Movimento 5 Stelle questo risultato si può tranquillamente definire un flop considerando i dati del 4 marzo scorso, quando ottenne il 44,79% dei voti nelle votazione per la Camera dei Deputati contro il 29,81% di tutto il centrodestra.

Chi è Donato Toma: la carriera

Donato Toma è nato a Napoli il 4 dicembre 1957, ha dunque 60 anni, è Presidente dell’Ordine dei Commercialisti della Provincia di Campobasso ed è docente in Management, Imprenditorialità e Innovazione presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise.

Il suo curriculum di docente è molto lungo ed è stato anche membro della commissione giudicatrice per gli esami di Stato della professione di dottore commercialista. È stato inoltre collaboratore presso il ministero delle Finanze, tenente dei Carabinieri e ha numerose esperienze in corsi di formazione imprenditoriale e manageriale organizzati dalla Camera di Commercio e istituti di formazione a carattere regionale.

Per quanto riguarda la sua carriera politica, è assessore al Bilancio presso il Comune di Boxano, per un anno, dal 2013 al 2014, è stato assessore al Bilancio anche per il Comune di Campobasso. Durante il suo #perbeneTour è stato sostenuto dai leader del Centrodestra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.